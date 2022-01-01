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Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Арт. О00000040741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190 оснащен синергетическим управлением. Для настройки сварочного процесса используется всего одна рукоятка. Это значительно облегчает использование аппарата в работе. Встроенные заводские синергетические программы помогут добиться отличного результата, при этом по желанию всегда можно вручную внести необходимые корректировки заводских настроек.
Преимущества
- Синергетическое управление с возможностью ручной корректировки заводских программ
- Металлический подающий механизм
- Возможность установки катушек D100 до 1 кг и D200 до 5 кг
- Удобная и быстрая смена полярности
- Защита от перегрева