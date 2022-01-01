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Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
22 560 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Арт. О00000040741
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190
Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190

Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190

Дарим скидки за
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22 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040741

Характеристики

Производитель
Start
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Да
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190 оснащен синергетическим управлением.  Для настройки сварочного процесса используется всего одна рукоятка. Это значительно облегчает использование аппарата в работе. Встроенные заводские синергетические программы помогут добиться отличного результата, при этом по желанию всегда можно вручную внести необходимые корректировки заводских настроек. 

    Преимущества

    • Синергетическое управление с возможностью ручной корректировки заводских программ
    • Металлический подающий механизм
    • Возможность установки катушек D100 до 1 кг и D200 до 5 кг
    • Удобная и быстрая смена полярности
    • Защита от перегрева