Преимущества

Синергетическое управление с возможностью ручной корректировки заводских программ

Металлический подающий механизм

Возможность установки катушек D100 до 1 кг и D200 до 5 кг

Удобная и быстрая смена полярности

Защита от перегрева

Сварочный полуавтомат Start MigLine X190 2STX190 оснащен синергетическим управлением. Для настройки сварочного процесса используется всего одна рукоятка. Это значительно облегчает использование аппарата в работе. Встроенные заводские синергетические программы помогут добиться отличного результата, при этом по желанию всегда можно вручную внести необходимые корректировки заводских настроек.