Преимущества

2 в 1 Режим MIG / MMA

Евроразъем

Металлический 2-х роликовый подающий механизм

Принудительное охлаждение

Компактные размеры

Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L - сварочный аппарат 2 в 1. Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6 - 0,8 мм, а так же для ручной дуговой сварки электродами диаметром 1,6 - 3,2 мм. На лицевой панели аппарата находится разъем для смены полярности - для сварки порошковой проволокой (без газа). Подающий механизм аппарата металлический, двухроликовый, тормозное устройство позволяет использовать катушки 1 кг и 5 кг. Евроразъем для быстрой смены сварочной горелки!