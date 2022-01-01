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Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
    Арт. О00000026904
    Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
    Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
    Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
      Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
      Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
      Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L

      Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026904

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Да
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L - сварочный аппарат 2 в 1. Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6 - 0,8 мм, а так же для ручной дуговой сварки электродами диаметром 1,6 - 3,2 мм.  На лицевой панели аппарата находится разъем для смены полярности - для сварки порошковой проволокой (без газа). Подающий механизм аппарата металлический, двухроликовый, тормозное устройство позволяет использовать катушки 1 кг и 5 кг. Евроразъем для быстрой смены сварочной горелки!

        Преимущества

        • 2 в 1 Режим MIG / MMA
        • Евроразъем
        • Металлический 2-х роликовый подающий механизм
        • Принудительное охлаждение
        • Компактные размеры