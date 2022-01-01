Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L
Арт. О00000026904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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- Сварочный полуавтомат Start MIGLine170 Limited 2ST170L - сварочный аппарат 2 в 1. Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6 - 0,8 мм, а так же для ручной дуговой сварки электродами диаметром 1,6 - 3,2 мм. На лицевой панели аппарата находится разъем для смены полярности - для сварки порошковой проволокой (без газа). Подающий механизм аппарата металлический, двухроликовый, тормозное устройство позволяет использовать катушки 1 кг и 5 кг. Евроразъем для быстрой смены сварочной горелки!
Преимущества
- 2 в 1 Режим MIG / MMA
- Евроразъем
- Металлический 2-х роликовый подающий механизм
- Принудительное охлаждение
- Компактные размеры