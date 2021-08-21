Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)

Преимущества

Регулировка индуктивности

Холостой прогон проволоки

Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм

Сварка алюминия

ММА сварка

Розетка 36 В для подогрева газа

Смена полярности

Сварочный инвертор MIG 250 Y (J04-M) - используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).