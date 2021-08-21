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Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
5.0
5
100 299 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Арт. 709839
5.0
5
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)

Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)

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100 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. 709839
5.0
5

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
100 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор MIG 250 Y (J04-M) - используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). 

    Преимущества

    • Регулировка индуктивности
    • Холостой прогон проволоки
    • Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
    • Сварка алюминия
    • ММА сварка
    • Розетка 36 В для подогрева газа
    • Смена полярности