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Сварочный инвертор Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Арт. 709839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Нет
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- Сварочный инвертор MIG 250 Y (J04-M) - используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА).
Преимущества
- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон проволоки
- Cтандарт катушки D300, максимальный вес - 20 кг, диаметр - 300 мм
- Сварка алюминия
- ММА сварка
- Розетка 36 В для подогрева газа
- Смена полярности