Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
Арт. X131101378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м - универсальный, работающий в режимах MIG-MAG и MMA сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 40-180 А. Отличный выбор при проведении сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность сварочных работ обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением, что позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки. В новом дизайне аппарат получил дополнительную защитную решетку, установленную за передней панелью, для защиты от пыли и других внешних воздействий.
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока 40-180 А
- Два вида сварки в одном аппарате (ММА,MIG-MAG)
- Высокий КПД за счет IGBT-транзисторов (биполярный транзистор с изолированным затвором)
- Система охлаждения тоннельного типа
- Встроенная функция термозащиты аппарата с индикацией перегрева
- Евроразъем для подключения горелки