Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м - универсальный, работающий в режимах MIG-MAG и MMA сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 40-180 А. Отличный выбор при проведении сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность сварочных работ обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением, что позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки. В новом дизайне аппарат получил дополнительную защитную решетку, установленную за передней панелью, для защиты от пыли и других внешних воздействий.Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.

Преимущества