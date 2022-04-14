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Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
5.0
2
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
    Арт. X131101378
    5.0
    2
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
    Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м
      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м

      Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131101378
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 с горелкой FB 250, 3 м - универсальный, работающий в режимах MIG-MAG и MMA сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 40-180 А. Отличный выбор при проведении сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность сварочных работ обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением, что позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки. В новом дизайне аппарат получил дополнительную защитную решетку, установленную за передней панелью, для защиты от пыли и других внешних воздействий.
        Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 180 оснащен евроразъемом для быстрого и безопасного подключения сварочной горелки.

        Преимущества

        • Диапазон сварочного тока 40-180 А
        • Два вида сварки в одном аппарате (ММА,MIG-MAG)
        • Высокий КПД за счет IGBT-транзисторов (биполярный транзистор с изолированным затвором)
        • Система охлаждения тоннельного типа
        • Встроенная функция термозащиты аппарата с индикацией перегрева
        • Евроразъем для подключения горелки