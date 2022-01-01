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Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Арт. О00000006015
- Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Арт. О00000006015
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Нет
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- Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG IRMIG 160 SYN 38641 с горелкой FB 150, 3 м 38440 38641.1 предназначается для надежного соединения металлических заготовок методом ММА, MIG/MAG и TIG. Агрегат подходит для бытового назначения. Синергетический режим позволяет настроить оптимальные параметры сварки, что значительно облегчает работу сварщика. Благодаря рукояти аппарат легко и удобно перемещается по рабочей площадке.
Преимущества
- Диапазон сварочного тока в режиме ММА - 20 - 140 А
- Сварочный ток в режиме MIG/MAG - 30 - 160 А
- Сварочный ток в режиме TIG - 15 - 160 А
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы
- Широкая сфера применения