Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м

Преимущества

Диапазон сварочного тока в режиме ММА - 20 - 140 А

Сварочный ток в режиме MIG/MAG - 30 - 160 А

Сварочный ток в режиме TIG - 15 - 160 А

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Широкая сфера применения

Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG IRMIG 160 SYN 38641 с горелкой FB 150, 3 м 38440 38641.1 предназначается для надежного соединения металлических заготовок методом ММА, MIG/MAG и TIG. Агрегат подходит для бытового назначения. Синергетический режим позволяет настроить оптимальные параметры сварки, что значительно облегчает работу сварщика. Благодаря рукояти аппарат легко и удобно перемещается по рабочей площадке.