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Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
25 720 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Арт. О00000006015
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м
Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м

Сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 160 SYN с горелкой FB 150, 3 м

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25 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000006015

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG IRMIG 160 SYN 38641 с горелкой FB 150, 3 м 38440 38641.1 предназначается для надежного соединения металлических заготовок методом ММА, MIG/MAG и TIG. Агрегат подходит для бытового назначения. Синергетический режим позволяет настроить оптимальные параметры сварки, что значительно облегчает работу сварщика. Благодаря рукояти аппарат легко и удобно перемещается по рабочей площадке.

    Преимущества

    • Диапазон сварочного тока в режиме ММА - 20 - 140 А
    • Сварочный ток в режиме MIG/MAG - 30 - 160 А
    • Сварочный ток в режиме TIG - 15 - 160 А
    • Качественное исполнение
    • Долгий срок службы
    • Широкая сфера применения