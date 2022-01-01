Вибротрамбовка Caiman MTX-60E, двиг. Honda GX100, бензин, зам. на MTX-60ER

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX100 (Япония) с верхним расположением клапанов. Экономичный двигатель с низким расходом топлива, низким уровнем шума и вибрации, чугунной гильзой цилиндра, системой автоматической механической декомпрессии для легкого и быстрого запуска. Имеет функцию защитного отключения при падении уровня масла ниже безопасного. Соответствует строгим стандартам CARB и EPA.

Система гашения вибрации. Обеспечивает сегодня самый низкий на рынке уровень вибрации, передаваемой на руки оператора. Все основные компоненты находятся в оптимальном соотношении таким образом, чтобы минимизировать усталость оператора даже после долгого рабочего дня.

Рычаг газа с выключателем зажигания, объединенные с механизмом отключения подачи топлива. Система позволяет запускать и останавливать двигатель одним рычагом, при этом она снижает вред, наносимый окружающей среде, и повышает уровень безопасности, не допуская утечек топлива при любом положении выключателя зажигания.

Инновационное сцепление. Изготовлено с использованием новых материалов, увеличивающих стойкость к износу. Имеет первую в индустрии систему выброса абразивной пыли.

Счетчик часов работы и тахометр. Обороты двигателя считываются во время работы и показываются на дисплее, позволяя оператору подобрать оптимальный режим работы. Когда двигатель остановлен, на дисплее отображается отработанное время, помогая определить момент наступления очередного обслуживания машины, а также количество часов для расчета за подрядные работы или аренду.

Ударная площадка. Имеет трехслойную конструкцию для максимальной эффективности удара и снижения нагрузки на руки оператора. Рассчитана на длительный срок эксплуатации даже в самых тяжелых условиях.

Оптимальный баланс. Инженеры Mikasa мастерски усовершенствовали баланс машины так, что она стабильно совершает вертикальные прыжки без влияния на силу удара.

Вибротрамбовка бензиновая CAIMAN MTX-60E - самая легкая в линейке вибротрамбовок, но при этом обладающая большой силой сжатия, что делает ее подходящей для любой работы по уплотнению грунта. Серия моделей вибротрамбовок MTX не имеют себе равных по сбалансированности, безопасности и функциональности, при этом они чрезвычайно просты в использовании и комфортны при работе.