Вибротрамбовка Caiman MT-76D, двиг. Yanmar L48N, дизель

Преимущества

Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L48N воздушного охлаждения (Япония). Чрезвычайно компактный из линейки дизельных двигателей Yanmar, имеющий самую миниатюрную в мире систему прямого впрыска, имеющую такой высокий уровень эффективности, которая позволяет обеспечить максимальную отдачу из каждой капли топлива. При этом двигатель не только мощный, но и экологически безопасный, обладающий низким уровнем шума и вибрации, быстрым и легким запуском

Система гашения вибрации. Обеспечивает сегодня самый низкий на рынке уровень вибрации, передаваемой на руки оператора. Все основные компоненты находятся в оптимальном соотношении таким образом, чтобы минимизировать усталость оператора даже после долгого рабочего дня

Рычаг газа с выключателем зажигания, объединенные с механизмом отключения подачи топлива. Система позволяет запускать и останавливать двигатель одним рычагом, при этом она снижает вред, наносимый окружающей среде, и повышает уровень безопасности, не допуская утечек топлива при любом положении выключателя зажигания

Инновационное сцепление. Изготовлено с использованием новых материалов, увеличивающих стойкость к износу. Имеет первую в индустрии систему выброса абразивной пыли

Счетчик часов работы и тахометр. Обороты двигателя считываются во время работы и показываются на дисплее, позволяя оператору подобрать оптимальный режим работы. Когда двигатель остановлен, на дисплее отображается отработанное время, помогая определить момент наступления очередного обслуживания машины, а также количество часов для расчета за подрядные работы или аренду

Ударная площадка. Имеет трехслойную конструкцию для максимальной эффективности удара и снижения нагрузки на руки оператора. Рассчитана на длительный срок эксплуатации даже в самых тяжелых условиях

Оптимальный баланс. Инженеры мастерски усовершенствовали баланс машины так, что она стабильно совершает вертикальные прыжки без влияния на силу удара

Вибротрамбовка дизельная CAIMAN MT-76D – это модель с дизельным двигателем Yanmar, подходящая для уплотнения связанного и сыпучего грунтов на небольших площадях, идеальна для утрамбовывания траншей, засыпки канав, ямочный ремонт асфальтовых покрытий и других работ.