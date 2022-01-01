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Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)
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Блок автоматики
    Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)
    Арт. fubag_630
    Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)

      Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_630

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Напряжение, В
      		380
      Мин. рабочая температура, °С
      		5
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Степень защиты
      		IP 23
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Startmaster 6600 D 400v – блок автоматики Fubag, предназначенный для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом режиме, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., блок запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается. Во время длительных простоев, блок автоматики Startmaster 6600 D Fubag поддерживает уровень заряда аккумулятора. Блок оснащен металлическим корпусом с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от вандализма предусмотрен замок. Блок автоматики Startmaster 6600 D Fubag разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES.