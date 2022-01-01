Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) для бензиновых станций (BS 6600 DA ES_ BS 8500 DA ES)

Startmaster 6600 D 400v – блок автоматики Fubag, предназначенный для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом режиме, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., блок запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается. Во время длительных простоев, блок автоматики Startmaster 6600 D Fubag поддерживает уровень заряда аккумулятора. Блок оснащен металлическим корпусом с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от вандализма предусмотрен замок. Блок автоматики Startmaster 6600 D Fubag разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES.