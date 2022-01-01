Блок автоматики Startmaster BS 11500 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)

Блок автоматики Fubag Startmaster 11500 предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок автоматики возможно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 5 сек., блок запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается.

Предусмотрена возможность выбора режима эксплуатации «зима/лето» для обеспечения успешного запуска в независимости от сезона. Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора.

Блок автоматики Fubag Startmaster BS 11500 230v разработан для совместной работы с однофазными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, TI 7000 A ES.