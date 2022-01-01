Блок автоматики Startmaster DS 9500 (230V) для дизельных электростанций (DS 9500 ES)

Блок автоматики Startmaster представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения потребителей электрической энергии при отключении основного источника питания. Блок автоматики предназначен для совместной работы с электростанциями Fubag , имеющими опцию автоматической работы и вынесенный на переднюю панель разъем для подключения блока. Электростанции не имеющие такую опцию не могут быть использованы для совместной работы с блоком автоматики.