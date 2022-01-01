Блок автоматики Startmaster DS 9500 (230V) для дизельных электростанций (DS 9500 ES)
Арт. fubag_654
Характеристики
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Производитель
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Номинальный ток, А
|26
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Напряжение, В
|220
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Степень защиты
|IP 23
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Количество фаз
|1
Блок автоматики Startmaster представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения потребителей электрической энергии при отключении основного источника питания. Блок автоматики предназначен для совместной работы с электростанциями Fubag , имеющими опцию автоматической работы и вынесенный на переднюю панель разъем для подключения блока. Электростанции не имеющие такую опцию не могут быть использованы для совместной работы с блоком автоматики.