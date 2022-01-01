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Блок автоматики Startmaster DS 9500 (230V) для дизельных электростанций (DS 9500 ES)
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Блок автоматики
    Блок автоматики Startmaster DS 9500 (230V) для дизельных электростанций (DS 9500 ES)
    Арт. fubag_654

      Блок автоматики Startmaster DS 9500 (230V) для дизельных электростанций (DS 9500 ES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_654

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Номинальный ток, А
      		26
      Напряжение, В
      		220
      Степень защиты
      		IP 23
      Количество фаз
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Блок автоматики Startmaster представляет собой автоматическую систему управления электростанцией для организации резервного энергоснабжения потребителей электрической энергии при отключении основного источника питания. Блок автоматики предназначен для совместной работы с электростанциями Fubag , имеющими опцию автоматической работы и вынесенный на переднюю панель разъем для подключения блока. Электростанции не имеющие такую опцию не могут быть использованы для совместной работы с блоком автоматики.