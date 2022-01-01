Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_ BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Блок автоматики Startmaster BS 6600 230V FUBAG 838763 обеспечивает автоматический запуск электростанций FUBAG BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, BS 11000 A ES, TI 7000 A ES в случае падения напряжения в основной сети. В режиме ожидания блок автоматики производит зарядку бортового аккумулятора станции для поддержания его в рабочем состоянии.