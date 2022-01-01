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Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_ BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)
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Блок автоматики
    Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_ BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)
    Арт. fubag_629

      Блок автоматики Startmaster BS 6600 (230V) для бензиновых станций (BS 5500 A ES_BS 6600 A ES_BS7500 A ES_ BS 8500 A ES _TI 7000 A ES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_629

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок автоматики Startmaster BS 6600 230V FUBAG 838763 обеспечивает автоматический запуск электростанций FUBAG BS 5500 A ES, BS 6600 A ES, BS 7500 A ES, BS 8500 A ES, BS 11000 A ES, TI 7000 A ES в случае падения напряжения в основной сети. В режиме ожидания блок автоматики производит зарядку бортового аккумулятора станции для поддержания его в рабочем состоянии.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы