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Блок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)
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Блок автоматики
    Блок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)
    Арт. fubag_653
    Блок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)

      Блок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_653

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Напряжение, В
      		220, 380
      Степень защиты
      		IP 23
      Количество фаз
      		1
      Габариты, мм
      		361x251x142
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Блок автоматики Startmaster DS 25000 D предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок рассчитан на работу с высокой мощностью – до 25 кВт. Его можно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 2-6 сек., запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается. Разработан для совместной работы с трехфазными дизельными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей DS 7000 DA ES, DS 14000 DA ES. Интеллектуальный алгоритм запуска станции включает в себя оригинальную программу, включающую в себя: автоматический предпрогрев, цикл запусков, прогрев на холостых оборотах и подключение нагрузки. Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора. Блок автоматики Fubag имеет металлический корпус с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от посторонних предусмотрен замок.

        Особенности:

        • 2 режима управления: ручной/авто;
        • режим предпускового подогрева;
        • подзарядка аккумулятора при длительных простоях;
        • возможность крепления на стену;
        • на переднюю панель установлен антивандальный замок;
        • комплектуется кабелем - 8 м.