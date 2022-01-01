Блок автоматики Startmaster DS 25000 D (400V) для дизельных электростанций (DS_7000_DA_ES DS_14000_DA_ES)

Блок автоматики Startmaster DS 25000 D предназначен для организации резервного энергоснабжения потребителей на время отключения основного источника питания. Блок рассчитан на работу с высокой мощностью – до 25 кВт. Его можно эксплуатировать в двух режимах работы: ручном и автоматическом. При ручном режиме управление ведется оператором. В автоматическом, блок непрерывно контролирует электрическую сеть на наличие напряжения, при критическом понижении или исчезновении которого в течение 2-6 сек., запускает электростанцию и останавливает, когда напряжение восстанавливается. Разработан для совместной работы с трехфазными дизельными электростанциями FUBAG с разъемами для подключения автоматики моделей DS 7000 DA ES, DS 14000 DA ES. Интеллектуальный алгоритм запуска станции включает в себя оригинальную программу, включающую в себя: автоматический предпрогрев, цикл запусков, прогрев на холостых оборотах и подключение нагрузки. Во время длительных простоев, блок поддерживает уровень заряда аккумулятора. Блок автоматики Fubag имеет металлический корпус с ушками для крепления на стену. Комплектуется 8 метровым кабелем. Для защиты от посторонних предусмотрен замок.

Особенности: