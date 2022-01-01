Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
Арт. О00000032995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|10
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Номинальный ток, А
|25
- Блок Denzel ENERGOMATIC PS 115 автоматически запускает генератор при прекращении подачи электроэнергии в частных домах, дачных коттеджах, на небольших предприятиях и строительных объектах. Как только напряжение бытовой сети стабилизируется, блок АВР отключается. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA. Максимальная мощность составляет 10 кВт.
Преимущества
- Аккумуляторная батарея заряжается в спящем режиме , поэтому блок АВР всегда готов к работе
- Усиленная конструкция корпуса предотвращает повреждения из-за внешних воздействий
- Производитель продумал замок для исключения доступа к блоку посторонних лиц
- Длина сетевого шнура 10 м обеспечивает удобное расположение блока и генераторной установки