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Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
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Блок автоматики
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
    Арт. О00000032995
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
    Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115
      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115

      Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032995

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		10
      Номинальный ток, А
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок Denzel ENERGOMATIC PS 115 автоматически запускает генератор при прекращении подачи электроэнергии в частных домах, дачных коттеджах, на небольших предприятиях и строительных объектах. Как только напряжение бытовой сети стабилизируется, блок АВР отключается. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA. Максимальная мощность составляет 10 кВт.

        Преимущества 

        • Аккумуляторная батарея заряжается в спящем режиме , поэтому блок АВР всегда готов к работе
        • Усиленная конструкция корпуса предотвращает повреждения из-за внешних воздействий
        • Производитель продумал замок для исключения доступа к блоку посторонних лиц
        • Длина сетевого шнура 10 м обеспечивает удобное расположение блока и генераторной установки