Блок автоматического запуска генератора Denzel ENERGOMATIC PS 115

Преимущества

Аккумуляторная батарея заряжается в спящем режиме , поэтому блок АВР всегда готов к работе

Усиленная конструкция корпуса предотвращает повреждения из-за внешних воздействий

Производитель продумал замок для исключения доступа к блоку посторонних лиц

Длина сетевого шнура 10 м обеспечивает удобное расположение блока и генераторной установки

Блок Denzel ENERGOMATIC PS 115 автоматически запускает генератор при прекращении подачи электроэнергии в частных домах, дачных коттеджах, на небольших предприятиях и строительных объектах. Как только напряжение бытовой сети стабилизируется, блок АВР отключается. Подходит к генераторным установкам Denzel PS 55 EA, PS 70 EA, PS 80 EA и PS 90 EA. Максимальная мощность составляет 10 кВт.