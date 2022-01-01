Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
Арт. О00000012180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|250x145x25
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
- Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603 пригодится для проведения работ с усиленными нейлоновыми стяжками типа КСУ шириной 6 и 9 мм. Приспособление обеспечивает быстрый и легкий рез. Рабочий процесс происходит путем нажатия на рычаг после затяжки. Изделие имеет прочную конструкцию, подходит для частого применения.
Преимущества
- Износоустойчивость
- Надежность
- Простое применение
- Эффективность в работе