Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
Найти аналог
Инструменты для работы с изоляцией
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
    Арт. О00000012180
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
    Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603
      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603

      Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012180

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		250x145x25
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603 пригодится для проведения работ с усиленными нейлоновыми стяжками типа КСУ шириной 6 и 9 мм. Приспособление обеспечивает быстрый и легкий рез. Рабочий процесс происходит путем нажатия на рычаг после затяжки. Изделие имеет прочную конструкцию, подходит для частого применения.

        Преимущества

        • Износоустойчивость
        • Надежность
        • Простое применение
        • Эффективность в работе