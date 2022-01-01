Преимущества

Износоустойчивость

Надежность

Простое применение

Эффективность в работе

Инструмент для монтажа стяжек КВТ TG-03 57603 пригодится для проведения работ с усиленными нейлоновыми стяжками типа КСУ шириной 6 и 9 мм. Приспособление обеспечивает быстрый и легкий рез. Рабочий процесс происходит путем нажатия на рычаг после затяжки. Изделие имеет прочную конструкцию, подходит для частого применения.