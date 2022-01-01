Преимущества

Усиленный вороненый корпус

Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната

Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия

Двухкомпонентные эргономичные рукоятки

Возвратная пружина

Захват и надрезание изоляции - за одно движение

При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил

Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565 - применяется для снятия изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм