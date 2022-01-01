Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
Арт. X10193556
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.35
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Габариты, мм
|235х120х35
- Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565 - применяется для снятия изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм2.
Преимущества
- Усиленный вороненый корпус
- Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
- Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
- Возвратная пружина
- Захват и надрезание изоляции - за одно движение
- При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил