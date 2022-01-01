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Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
2 913 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Арт. X10193556
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
    Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565
      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565

      Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565

      2 913 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10193556

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.35
      Габариты, мм
      		235х120х35
      Все характеристики
      2 913 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стриппер полуавтоматический КВТ WS-03A 57565 - применяется для снятия изоляции с многопроволочных и моножильных проводов сечением 0.5–6.0 мм2.

        Преимущества

        • Усиленный вороненый корпус
        • Встроенный ограничитель длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната
        • Пятипозиционные прецизионно заточенные лезвия
        • Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
        • Возвратная пружина
        • Захват и надрезание изоляции - за одно движение
        • При отпускании рукояток лезвия автоматически раскрываются, удаляя изоляцию без повреждения жил