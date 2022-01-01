Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
Арт. О00000033701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.145
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Габариты, мм
|240x95x20
- Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B представляет собой многофункциональное изделие (ручной стриппер), сочетающее в себе несколько опций: снятие изоляции и резка проводов сечением 0.05–1.5 мм2 ; резка винтов с резьбой М3, М4; пассатижи; отверстия для формирования петель.
Преимущества
- Шестипозиционные прецизионно заточенные режущие кромки
- Твердость HRC 60
- 8 отверстий для снятия изоляции
- Качественная инструментальная сталь
- Предназначена для работы с электроникой
- Двухслойные нескользящие рукоятки выполнены по технологии «окунания»
- Эргономичная изогнутая рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Возвратная пружина
- Блокиратор рукояток