Преимущества

Шестипозиционные прецизионно заточенные режущие кромки

Твердость HRC 60

8 отверстий для снятия изоляции

Качественная инструментальная сталь

Предназначена для работы с электроникой

Двухслойные нескользящие рукоятки выполнены по технологии «окунания»

Эргономичная изогнутая рукоятка обеспечивает комфортную работу

Возвратная пружина

Блокиратор рукояток

Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B представляет собой многофункциональное изделие (ручной стриппер), сочетающее в себе несколько опций: снятие изоляции и резка проводов сечением 0.05–1.5 мм; резка винтов с резьбой М3, М4; пассатижи; отверстия для формирования петель.