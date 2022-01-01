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Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
1 245 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Арт. О00000033701
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
    Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B
      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B

      Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B

      1 245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033701

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.145
      Габариты, мм
      		240x95x20
      Все характеристики
      1 245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции КВТ 55946 WS-01B представляет собой многофункциональное изделие (ручной стриппер), сочетающее в себе несколько опций: снятие изоляции и резка проводов сечением 0.05–1.5 мм; резка винтов с резьбой М3, М4; пассатижи; отверстия для формирования петель. 

        Преимущества

        • Шестипозиционные прецизионно заточенные режущие кромки
        • Твердость HRC 60
        • 8 отверстий для снятия изоляции
        • Качественная инструментальная сталь
        • Предназначена для работы с электроникой
        • Двухслойные нескользящие рукоятки выполнены по технологии «окунания»
        • Эргономичная изогнутая рукоятка обеспечивает комфортную работу
        • Возвратная пружина
        • Блокиратор рукояток