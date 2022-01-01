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Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
804 ₽
990 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
    Арт. О00000041525
    Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
    Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
    Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
      Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
      Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
      Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734

      Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734

      • -186 ₽
      804 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041525

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.322
      Габариты, мм
      		270х130х25
      Все характеристики
      • -186 ₽
      804 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734 предназначены для профессионального использования и имеют широкий диапазон настроек. Применяются для снятия изоляции с электропроводов. Регулировка длины реза значительно экономит время и упрощает работу пользователя.

        Преимущества

        • Широкий диапазон настроек позволяет работать с проводами сечением 0.2-6 мм2
        • Регулятор длины снимаемой изоляции
        • Двухкомпонентные рукоятки для удобства в работе
        • Функции перерезания проводов и обжима клемм значительно расширяют возможности 