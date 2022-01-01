Преимущества

Широкий диапазон настроек позволяет работать с проводами сечением 0.2-6 мм2

Регулятор длины снимаемой изоляции

Двухкомпонентные рукоятки для удобства в работе

Функции перерезания проводов и обжима клемм значительно расширяют возможности

Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734 предназначены для профессионального использования и имеют широкий диапазон настроек. Применяются для снятия изоляции с электропроводов. Регулировка длины реза значительно экономит время и упрощает работу пользователя.