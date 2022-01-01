Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734
Арт. О00000041525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.322
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Габариты, мм
|270х130х25
- Щипцы для зачистки электропроводов, функция обрезания проводов Сибртех 17734 предназначены для профессионального использования и имеют широкий диапазон настроек. Применяются для снятия изоляции с электропроводов. Регулировка длины реза значительно экономит время и упрощает работу пользователя.
Преимущества
- Широкий диапазон настроек позволяет работать с проводами сечением 0.2-6 мм2
- Регулятор длины снимаемой изоляции
- Двухкомпонентные рукоятки для удобства в работе
- Функции перерезания проводов и обжима клемм значительно расширяют возможности