Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
Арт. Ю00000018516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.23
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Габариты, мм
|234х81х31
- Пассатижи диэлектрические ЗУБР Мастер ЭЛЕКТРИК 2214-9-16_z02, для зачистки проводов - представляют собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Используются для выполнения монтажа при ремонте. Отличаются долговечностью, надёжностью и высоким качеством исполнения.
Преимущества
- Это высоковольтный инструмент для работы под напряжением до 1000 В
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Стойкое специальное хромоникелевое покрытие
- Пластмассовые эргономичные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением