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Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
770 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
    Арт. Ю00000018516
    Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
    Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
    Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
      Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
      Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В
      Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В

      Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000018516

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.23
      Габариты, мм
      		234х81х31
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи диэлектрические ЗУБР Мастер ЭЛЕКТРИК 2214-9-16_z02, для зачистки проводов - представляют собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Используются для выполнения монтажа при ремонте. Отличаются долговечностью, надёжностью и высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Это высоковольтный инструмент для работы под напряжением до 1000 В
        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
        • Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Стойкое специальное хромоникелевое покрытие
        • Пластмассовые эргономичные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением