Пассатижи диэлектрические Зубр Мастер Электрик 2214-9-16_z02, 160 мм, до 1000В

Преимущества

Это высоковольтный инструмент для работы под напряжением до 1000 В

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали

Поверхность губок и режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Стойкое специальное хромоникелевое покрытие

Пластмассовые эргономичные диэлектрические рукоятки имеют защитные выступы, препятствующие контакту руки с объектом, находящимся под напряжением

Пассатижи диэлектрические ЗУБР Мастер ЭЛЕКТРИК 2214-9-16_z02, для зачистки проводов - представляют собой инструмент для работы под напряжением до 1000 В. Используются для выполнения монтажа при ремонте. Отличаются долговечностью, надёжностью и высоким качеством исполнения.