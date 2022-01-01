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Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF
7 609 ₽
9 390 ₽
Клещи для обжима
  • Персональная скидка
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF
Арт. О00000012176
Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF
  • Персональная скидка

Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 781 ₽
7 609 ₽
9 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000012176

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Россия
Вес, кг
1.08
Габариты, мм
290х160х50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 781 ₽
7 609 ₽
9 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF 55922 проводят опрессовку изолированных наконечников, гильз и разъемов, втулочных наконечников, неизолированных медных наконечников.

    Преимущества

    • Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
    • Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
    • Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
    • Регулятор прижимного усилия матриц
    • Блокиратор рукояток КВТ CTF 55922