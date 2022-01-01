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Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF
Арт. О00000012176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.08
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Габариты, мм
|290х160х50
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- Пресс-клещи с набором матриц КВТ CTF 55922 проводят опрессовку изолированных наконечников, гильз и разъемов, втулочных наконечников, неизолированных медных наконечников.
Преимущества
- Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
- Усовершенствованный рычажный механизм. Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
- Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
- Регулятор прижимного усилия матриц
- Блокиратор рукояток КВТ CTF 55922