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Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
5.0
2
Найти аналог
Паяльные лампы
    Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
    Арт. Х1308720
    5.0
    2
    Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
    Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
    Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
      Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
      Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л
      Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л

      Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308720
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		640x560x270
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Паяльная лампа STURM 5015-01-15 обладает прочным стальным корпусом. Лампа оснащена регулировочным винтом, с помощью которого можно изменять мощность пламени, соответственно, и температуру нагрева. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу инструментом во время его использования. Объем бака 1500 мл. Паяльная лампа применяется для: нагрева деталей и расплавления припоя в процессе пайки; сварки некоторых материалов при температурах до 1000—1100 °C; нагрева паяльников; разогрева покрытий из лаков и красок для их удаления; отогревания замерзших водопроводных труб; смоления свиных туш (выжигания щетины); дезинфекции и дезинсекции помещений; приготовления пищи в походных условиях (при наличии определенных приспособлений — в частности, особым образом изогнутой трубы); разборки проржавевших соединений стальных и чугунных труб.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Высокая надежность
        • Стальной корпус
        • Надёжная и безопасная конструкция делает использование максимально комфортным и эффективным
        • Многоуровневая система защиты от утечек топлива позволяет максимально сосредоточиться на работе
        • Тонкая регулировка пламени позволяет оптимально настроить инструмент