Лампа паяльная Sturm 5015-01-15, 1.5 л

Преимущества

Небольшие габариты и вес

Высокая надежность

Стальной корпус

Надёжная и безопасная конструкция делает использование максимально комфортным и эффективным

Многоуровневая система защиты от утечек топлива позволяет максимально сосредоточиться на работе

Тонкая регулировка пламени позволяет оптимально настроить инструмент



Паяльная лампа STURM 5015-01-15 обладает прочным стальным корпусом. Лампа оснащена регулировочным винтом, с помощью которого можно изменять мощность пламени, соответственно, и температуру нагрева. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу инструментом во время его использования. Объем бака 1500 мл. Паяльная лампа применяется для: нагрева деталей и расплавления припоя в процессе пайки; сварки некоторых материалов при температурах до 1000—1100 °C; нагрева паяльников; разогрева покрытий из лаков и красок для их удаления; отогревания замерзших водопроводных труб; смоления свиных туш (выжигания щетины); дезинфекции и дезинсекции помещений; приготовления пищи в походных условиях (при наличии определенных приспособлений — в частности, особым образом изогнутой трубы); разборки проржавевших соединений стальных и чугунных труб.