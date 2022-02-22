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Паяльная лампа Kemper 2018
5.0
2
2 510 ₽
Паяльные лампы
    Паяльная лампа Kemper 2018
    Арт. 715301
    5.0
    2
    Паяльная лампа Kemper 2018
    Паяльная лампа Kemper 2018
    Паяльная лампа Kemper 2018
    Паяльная лампа Kemper 2018
      Паяльная лампа Kemper 2018
      Паяльная лампа Kemper 2018
      Паяльная лампа Kemper 2018
      Паяльная лампа Kemper 2018

      Паяльная лампа Kemper 2018

      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 715301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		250х110х150
      Объем топлива, л
      		0.42
      Все характеристики
      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лампа газовая KEMPER 2018 используется совместно с прокалываемыми баллонами и применяется для паяльных работ. С ее помощью осуществляется пайка труб из меди, бронзы и латуни, прогреваются детали механизмов, удаляются лакокрасочные покрытия. Также паяльная лампа будет полезна при обжиге дерева, розжиге каминов, печей и костров. Лампа характеризуется практичностью, надежностью и малогабаритностью. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую паяльную лампу KEMPER 2018 с доставкой в любой регион.

        Преимущества паяльной лампы KEMPER 2018

        • Корпус изготовлен из термостойкого и легкого пластика
        • Оснащена регулировкой пламени
        • Обладает удобной прорезиненной ручкой
        • Расход газа 140 гр/ч
        • Максимальная температура пламени – до 1900 °С

        Комплектация

        • Паяльная лампа
        • Упаковка

        Внимание! Баллон в комплект поставки не входит