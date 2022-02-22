Паяльная лампа Kemper 2018
Арт. 715301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|250х110х150
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Объем топлива, л
|0.42
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- Лампа газовая KEMPER 2018 используется совместно с прокалываемыми баллонами и применяется для паяльных работ. С ее помощью осуществляется пайка труб из меди, бронзы и латуни, прогреваются детали механизмов, удаляются лакокрасочные покрытия. Также паяльная лампа будет полезна при обжиге дерева, розжиге каминов, печей и костров. Лампа характеризуется практичностью, надежностью и малогабаритностью. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую паяльную лампу KEMPER 2018 с доставкой в любой регион.
Преимущества паяльной лампы KEMPER 2018
- Корпус изготовлен из термостойкого и легкого пластика
- Оснащена регулировкой пламени
- Обладает удобной прорезиненной ручкой
- Расход газа 140 гр/ч
- Максимальная температура пламени – до 1900 °С
Комплектация
- Паяльная лампа
- Упаковка
Внимание! Баллон в комплект поставки не входит