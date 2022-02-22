Паяльная лампа Kemper 2018

Преимущества паяльной лампы KEMPER 2018

Корпус изготовлен из термостойкого и легкого пластика

Оснащена регулировкой пламени

Обладает удобной прорезиненной ручкой

Расход газа 140 гр/ч

Максимальная температура пламени – до 1900 °С

Комплектация

Паяльная лампа

Упаковка

Лампа газовая KEMPER 2018 используется совместно с прокалываемыми баллонами и применяется для паяльных работ. С ее помощью осуществляется пайка труб из меди, бронзы и латуни, прогреваются детали механизмов, удаляются лакокрасочные покрытия. Также паяльная лампа будет полезна при обжиге дерева, розжиге каминов, печей и костров. Лампа характеризуется практичностью, надежностью и малогабаритностью. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газовую паяльную лампу KEMPER 2018 с доставкой в любой регион.

Внимание! Баллон в комплект поставки не входит