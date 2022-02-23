Преимущества

Является универсальным, простым, надежным прибором и может эксплуатироваться в закрытых помещениях и на открытом воздухе

Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе

Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки

Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы

Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191 предназначен для определения прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях методом упругого отскока. Контроль прочности бетона производится по ГОСТ 22690.