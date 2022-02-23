Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
Арт. X3030329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|механический
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Измерение
|бетонных сооружений
- Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191 предназначен для определения прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях методом упругого отскока. Контроль прочности бетона производится по ГОСТ 22690.
Преимущества
- Является универсальным, простым, надежным прибором и может эксплуатироваться в закрытых помещениях и на открытом воздухе
- Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе
- Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки
- Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы