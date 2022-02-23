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Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
4.5
2
16 990 ₽
Измерители прочности бетона
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Арт. X3030329
    4.5
    2
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
    Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191
      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191

      Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030329
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		механический
      Измерение
      		бетонных сооружений
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измеритель прочности бетона Ada Schmidt Hammer 225 А00191 предназначен для определения прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях методом упругого отскока. Контроль прочности бетона производится по ГОСТ 22690. 

        Преимущества 

        • Является универсальным, простым, надежным прибором и может эксплуатироваться в закрытых помещениях и на открытом воздухе
        • Узкий корпус - для удобного захвата устройства при работе
        • Поставляется прибор в кейсе - для удобного и безопасного хранения и транспортировки
        • Прочная конструкция - для исправной работы измерителя на протяжении всего срока службы