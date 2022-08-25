Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
Арт. geototal_588
Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
Арт. geototal_588
Характеристики
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Производитель
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Наличие кейса
|Нет
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Макс. измерение, мм
|150
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Длина, мм
|150
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Вид
|ШЦЦ-I
Подробное описание товара:Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic 150 используется для проведения как наружных, так и внутренних измерений различных изделий или заготовок. Измерения производятся с высокой точностью ±0.03 мм. Результаты отображаются на ЖК дисплее с точностью до тысячных. Нажатием кнопки можно перевести миллиметры в дюймы. Результаты измерения отражаются на ЖК экране крупными цифрами. В любом положении подвижной рамки можно обнулить значение и начать измерения от этого положения. Например при определении разницы между диаметрами двух деталей. Включение штангенциркуля происходит автоматически при сдвиге рамки. Подвижная рамка имеет специальное колесико для точной установки.
Комплектация:
- Батарейка LR44.
- Инструкция.
- Кейс.