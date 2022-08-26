Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Результаты измерения отражаются на ЖК экране крупными цифрами.

В любом положении подвижной рамки можно обнулить значение и начать измерения от этого положения. Например при определении разницы между диаметрами двух деталей.

Включение штангенциркуля происходит автоматически при сдвиге рамки. Подвижная рамка имеет специальное колесико для точной установки и винтовой фиксатор.

ADA Mechanic 150 Pro полностью изготовлен из нержавеющей стали.

Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro - точный и качественный ручной измерительный инструмент.

Компактные размеры.

Изготовлен из нержавеющей стали.

ЖК экран.

Комплектация:

Штангенциркуль. Батарейка. Инструкция. Кейс.

Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro используется для проведения как наружных, так и внутренних измерений различных изделий или заготовок. Измерения производятся с высокой точностью ±0.03 мм. Результаты отображаются на ЖК дисплее с точностью до тысячных. Нажатием кнопки можно перевести миллиметры в дюймы.