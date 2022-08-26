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Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
5.0
1
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Штангенциркули
    Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
    Арт. geototal_589
    5.0
    1
    Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
    Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
      Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
      Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм

      Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_589
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Вес, кг
      		0.5
      Наличие кейса
      		Нет
      Макс. измерение, мм
      		150
      Длина, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro используется для проведения как наружных, так и внутренних измерений различных изделий или заготовок. Измерения производятся с высокой точностью ±0.03 мм. Результаты отображаются на ЖК дисплее с точностью до тысячных. Нажатием кнопки можно перевести миллиметры в дюймы.

        Особенности и преимущества:

        • Результаты измерения отражаются на ЖК экране крупными цифрами.
        • В любом положении подвижной рамки можно обнулить значение и начать измерения от этого положения. Например при определении разницы между диаметрами двух деталей.
        • Включение штангенциркуля происходит автоматически при сдвиге рамки. Подвижная рамка имеет специальное колесико для точной установки и винтовой фиксатор.
        • ADA Mechanic 150 Pro полностью изготовлен из нержавеющей стали.
        • Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro - точный и качественный ручной измерительный инструмент.
        • Компактные размеры.
        • Изготовлен из нержавеющей стали.
        • ЖК экран.

        Комплектация:

        1. Штангенциркуль.
        2. Батарейка.
        3. Инструкция.
        4. Кейс.