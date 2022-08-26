Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
Арт. geototal_589
Электронный штангенциркуль ADA Mechanic 150 Pro, точность измерения: 0,03 мм, длина: 150 мм
Арт. geototal_589
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.5
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Наличие кейса
|Нет
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Макс. измерение, мм
|150
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Длина, мм
|150
Подробное описание товара:Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro используется для проведения как наружных, так и внутренних измерений различных изделий или заготовок. Измерения производятся с высокой точностью ±0.03 мм. Результаты отображаются на ЖК дисплее с точностью до тысячных. Нажатием кнопки можно перевести миллиметры в дюймы.
Особенности и преимущества:
- Результаты измерения отражаются на ЖК экране крупными цифрами.
- В любом положении подвижной рамки можно обнулить значение и начать измерения от этого положения. Например при определении разницы между диаметрами двух деталей.
- Включение штангенциркуля происходит автоматически при сдвиге рамки. Подвижная рамка имеет специальное колесико для точной установки и винтовой фиксатор.
- ADA Mechanic 150 Pro полностью изготовлен из нержавеющей стали.
- Штангенциркуль цифровой ADA Mechanic 150 Pro - точный и качественный ручной измерительный инструмент.
- Компактные размеры.
- Изготовлен из нержавеющей стали.
- ЖК экран.
Комплектация:
- Штангенциркуль.
- Батарейка.
- Инструкция.
- Кейс.