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Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
5.0
1
1 530 ₽
Труборезы
    Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
    Арт. X16912636
    5.0
    1
    Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
    Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
      Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
      Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)

      Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)

      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16912636
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мин. диаметр трубы, мм
      		16
      Макс. диаметр трубы, мм
      		63
      Все характеристики
      1 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Fora ножницы для резки полипропиленовых труб отличаются небольшим весом и плавной формой, позволяющей комфортно держать их в руке. Возвратная установка позволяет сдвигать лезвия в начальное положение, а место крепления механизма передачи и ножей уплотненно, - и всё это для обеспечения безопасности пользователя. Материал изготовления ножниц достаточно крепкий, устойчивый к ржавлению, влаге, разным температурам и химическим соединениям. То, что и нужно для инструмента, режущего полиэтиленовые, полибутиленовые или полипропиленовые трубы. Купить ножницы Fora для резки труб, значит приобрести долговечный прибор, который быстро и точно справляется со своей задачей.

        Преимущества ножниц для труб Fora:

        • Острые;
        • Не предрасположены к коррозии;
        • Имеют надежное крепление;
        • Легкие и прочные.

        Комплектация:

        • Ножницы;
        • Упаковка.