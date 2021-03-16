Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)

Fora ножницы для резки полипропиленовых труб отличаются небольшим весом и плавной формой, позволяющей комфортно держать их в руке. Возвратная установка позволяет сдвигать лезвия в начальное положение, а место крепления механизма передачи и ножей уплотненно, - и всё это для обеспечения безопасности пользователя. Материал изготовления ножниц достаточно крепкий, устойчивый к ржавлению, влаге, разным температурам и химическим соединениям. То, что и нужно для инструмента, режущего полиэтиленовые, полибутиленовые или полипропиленовые трубы. Купить ножницы Fora для резки труб, значит приобрести долговечный прибор, который быстро и точно справляется со своей задачей.

Преимущества ножниц для труб Fora:

Острые;

Не предрасположены к коррозии;

Имеют надежное крепление;

Легкие и прочные.

Комплектация: