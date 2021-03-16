Ножницы для резки полипропиленовых труб Fora (16-63 мм)
Арт. X16912636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мин. диаметр трубы, мм
|16
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Макс. диаметр трубы, мм
|63
Fora ножницы для резки полипропиленовых труб отличаются небольшим весом и плавной формой, позволяющей комфортно держать их в руке. Возвратная установка позволяет сдвигать лезвия в начальное положение, а место крепления механизма передачи и ножей уплотненно, - и всё это для обеспечения безопасности пользователя. Материал изготовления ножниц достаточно крепкий, устойчивый к ржавлению, влаге, разным температурам и химическим соединениям. То, что и нужно для инструмента, режущего полиэтиленовые, полибутиленовые или полипропиленовые трубы. Купить ножницы Fora для резки труб, значит приобрести долговечный прибор, который быстро и точно справляется со своей задачей.
Преимущества ножниц для труб Fora:
- Острые;
- Не предрасположены к коррозии;
- Имеют надежное крепление;
- Легкие и прочные.
Комплектация:
- Ножницы;
- Упаковка.