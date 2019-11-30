Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)

Преимущества

Телескопическая направляющая обеспечивает точность работы

Инструмент можно использовать в труднодоступных местах, благодаря малому рабочему радиусу

Отличается эргономичным дизайном, круглая ручка с накаткой позволяет быстро регулировать положение трубореза

Есть опция смены режущего диска

Дисковый труборез Fusitek FT08305 используется для обрезки однослойных и армированных полипропиленовых труб, диаметр которых достигает 63 мм.