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Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)
5.0
1
1 545 ₽
Труборезы
    Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)
    Арт. Ю00000026937
    5.0
    1
    Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)

      Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)

      1 545 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026937
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. диаметр трубы, мм
      		16
      Макс. диаметр трубы, мм
      		63
      Все характеристики
      1 545 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковый труборез Fusitek FT08305 используется для обрезки однослойных и армированных полипропиленовых труб, диаметр которых достигает 63 мм.

        Преимущества

        • Телескопическая направляющая обеспечивает точность работы
        • Инструмент можно использовать в труднодоступных местах, благодаря малому рабочему радиусу
        • Отличается эргономичным дизайном, круглая ручка с накаткой позволяет быстро регулировать положение трубореза
        • Есть опция смены режущего диска
        Внимание!: Не использовать для обрезки кабелей и металлических труб.