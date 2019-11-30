Дисковый труборез Fusitek FT08305 (16-63 мм)
Арт. Ю00000026937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мин. диаметр трубы, мм
|16
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Макс. диаметр трубы, мм
|63
- Дисковый труборез Fusitek FT08305 используется для обрезки однослойных и армированных полипропиленовых труб, диаметр которых достигает 63 мм.
Преимущества
- Телескопическая направляющая обеспечивает точность работы
- Инструмент можно использовать в труднодоступных местах, благодаря малому рабочему радиусу
- Отличается эргономичным дизайном, круглая ручка с накаткой позволяет быстро регулировать положение трубореза
- Есть опция смены режущего диска