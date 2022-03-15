Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)

Преимущества

Прочный металлический корпус

Зубчатый шток из оцинкованной стали

Игла для прочистки сопла

Хромированное покрытие

Полуоткрытая форма корпуса

Эргономичная рукоятка

Темляк для подвеса

Пистолет ЗУБР ЭКСПЕРТ 06625 предназначен для нанесения герметика, который упакован в тубы по 310 мл. Необходим для точного и удобного нанесения данного строительного материала на обрабатываемую поверхность. Без него просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.