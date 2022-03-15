Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
Арт. Х1308663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для герметика
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Материал рукояти
|металл
- Пистолет ЗУБР ЭКСПЕРТ 06625 предназначен для нанесения герметика, который упакован в тубы по 310 мл. Необходим для точного и удобного нанесения данного строительного материала на обрабатываемую поверхность. Без него просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.
Преимущества
- Прочный металлический корпус
- Зубчатый шток из оцинкованной стали
- Игла для прочистки сопла
- Хромированное покрытие
- Полуоткрытая форма корпуса
- Эргономичная рукоятка
- Темляк для подвеса