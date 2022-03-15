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Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
5.0
2
548 ₽
767 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
    Арт. Х1308663
    5.0
    2
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
    Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)

      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)

      • -219 ₽
      548 ₽
      767 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308663
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      • -219 ₽
      548 ₽
      767 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет ЗУБР ЭКСПЕРТ 06625 предназначен для нанесения герметика, который упакован в тубы по 310 мл. Необходим для точного и удобного нанесения данного строительного материала на обрабатываемую поверхность. Без него просто не обойтись, если нужно заделывать трещины и щели, уплотнять стыки при монтаже окон и дверей, устанавливать сантехнику, проводить утепление дома.

        Преимущества

        • Прочный металлический корпус
        • Зубчатый шток из оцинкованной стали
        • Игла для прочистки сопла
        • Хромированное покрытие
        • Полуоткрытая форма корпуса
        • Эргономичная рукоятка
        • Темляк для подвеса