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Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
300 ₽
Бокорезы
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
    Арт. О00000033658
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
    Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм

      Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033658

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318 применяются при проведении монтажных и слесарных работ.

        Преимущества

        • Рабочие части изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу
        • Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативных внешних воздействий и продлевает срок службы