Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318, 180 мм
Арт. О00000033658
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь
- Кусачки боковые РемоКолор Normal 34-6-318 применяются при проведении монтажных и слесарных работ.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу
- Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативных внешних воздействий и продлевает срок службы