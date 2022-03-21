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Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
5.0
2
510 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
    Арт. Х130710316
    5.0
    2
    Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
    Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
      Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
      Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)

      Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130710316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы 180 мм MATRIX NICKEL 17522 применяются при проведении ремонтно-монтажных работах, например, когда требуется перекусить проволоку. Рабочие кромки изготовлены из стали высокого качества, дополнительно закалены и покрыты никелем, благодаря чему бокорезы прослужат долгий срок. Рукоятки имеют двухкомпонентную структуру, что обеспечивает комфортную работу с инструментом.

        Преимущества

        • Никелевое покрытие на губках - защита от коррозии
        • Износостойкость
        • Рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 53 HRc
        • Эргономичность
        • Серии Nickel - долговечность
        • Для монтажных и ремонтных работ