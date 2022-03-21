Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)

Преимущества

Никелевое покрытие на губках - защита от коррозии

Износостойкость

Рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 53 HRc

Эргономичность

Серии Nickel - долговечность

Для монтажных и ремонтных работ

Бокорезы 180 мм MATRIX NICKEL 17522 применяются при проведении ремонтно-монтажных работах, например, когда требуется перекусить проволоку. Рабочие кромки изготовлены из стали высокого качества, дополнительно закалены и покрыты никелем, благодаря чему бокорезы прослужат долгий срок. Рукоятки имеют двухкомпонентную структуру, что обеспечивает комфортную работу с инструментом.