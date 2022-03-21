Бокорезы Matrix 17522 Nickel (180 мм)
Арт. Х130710316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|сталь 45
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- Бокорезы 180 мм MATRIX NICKEL 17522 применяются при проведении ремонтно-монтажных работах, например, когда требуется перекусить проволоку. Рабочие кромки изготовлены из стали высокого качества, дополнительно закалены и покрыты никелем, благодаря чему бокорезы прослужат долгий срок. Рукоятки имеют двухкомпонентную структуру, что обеспечивает комфортную работу с инструментом.
Преимущества
- Никелевое покрытие на губках - защита от коррозии
- Износостойкость
- Рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 53 HRc
- Эргономичность
- Серии Nickel - долговечность
- Для монтажных и ремонтных работ