Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
Арт. О00000039337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|152
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
Бокорезы MATRIX PRO 150 мм, усиленная система 17548 предназначены для работы с проволокой, проводами. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания. Шарнир расположен близко к режущим кромкам, что способствует передаче большего усилия.
Преимущества
- Бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC), износоустойчивостью и способностью выдерживать высокие нагрузки
- Расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage)
- Между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного захвата инструмента
- Двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием