Бокорезы MATRIX PRO 150 мм, усиленная система 17548 предназначены для работы с проволокой, проводами. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания. Шарнир расположен близко к режущим кромкам, что способствует передаче большего усилия.

Преимущества