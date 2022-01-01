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Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
850 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
    Арт. О00000039337
    Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
    Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
    Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
    Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
      Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
      Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
      Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548
      Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548

      Бокорезы Matrix Pro 150 мм, усиленная система, 17548

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039337

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		152
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бокорезы MATRIX PRO 150 мм, усиленная система 17548 предназначены для работы с проволокой, проводами. Рабочая часть изготовлена из Cr-V стали методом ковки, что гарантирует высокую прочность. Инструмент имеет двухкомпонентные рукоятки и дополнительные зоны для удержания. Шарнир расположен близко к режущим кромкам, что способствует передаче большего усилия.

        Преимущества

        • Бокорезы сделаны из хромованадиевой стали методом ковки, благодаря чему обладают повышенной прочностью (56-62 HRC), износоустойчивостью и способностью выдерживать высокие нагрузки
        • Расположение шарнира близко к режущим кромкам обеспечивает передачу большего усилия, что повышает производительность работ (система High leverage)
        • Между шарниром и рукоятками продуманы зоны дополнительного захвата для более удобного захвата инструмента
        • Двухкомпонентные рукоятки продуманной формы выполнены с рельефным антискользящим покрытием