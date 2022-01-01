Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм

Преимущества:

Для работы под напряжением до 1000 В

Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета

Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62

Двухсторонняя диагональная заточка лезвий

Резка мягкой проволоки до 4 мм и твердой проволоки до 2 мм

Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь

Обработка поверхности: матовое никелирование

Бокорезы диэлектрические КВТ Эксперт 70358 - специализированный инструмент для выполнения работ под напряжением до 1000 В.