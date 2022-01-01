Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
550 ₽
Бокорезы
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
    Арт. О00000033704
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
    Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм
      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм

      Диэлектрические бокорезы КВТ Эксперт 70358, 160 мм

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033704

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Топор Труд 21690 Б-1 (0,6 кг)
      790 ₽
      5.0
      Топор Труд 21690 Б-1 (0,6 кг)
      Топор туристический малый Fiskars Х5 (X5-XXS) 121123 (1015617)
      4 630 ₽
      5.0
      Топор туристический малый Fiskars Х5 (X5-XXS) 121123 (1015617)
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
      1 450 ₽
      5.0
      Плоскогубцы комбинированные Stanley Fatmax 089866
      Отвертка электрический пробник Stanley STHT0-66121, 220-250 В
      280 ₽
      4.5
      Отвертка электрический пробник Stanley STHT0-66121, 220-250 В
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      680 ₽
      Диэлектрические пассатижи КВТ Эксперт 70354, 180 мм
      Бур по бетону Практика Профи 033-598 SDS-plus, 6х50/110 мм
      85 ₽
      Бур по бетону Практика Профи 033-598 SDS-plus, 6х50/110 мм
      Бур Практика Эксперт 775-792 SDS-Plus, 8x110/50 мм
      130 ₽
      Бур Практика Эксперт 775-792 SDS-Plus, 8x110/50 мм
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
      5 990 ₽
      7 110 ₽
      5.0
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
      • -1 120 ₽
      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
      392 ₽
      420 ₽
      5.0
      Электрический паяльник с пластиковой ручкой 55401-40
      • -28 ₽
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Нет в наличии
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы диэлектрические КВТ Эксперт 70358 - специализированный инструмент для выполнения работ под напряжением до 1000 В.

        Преимущества:

        • Для работы под напряжением до 1000 В
        • Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль. Внутренняя изоляция – желтого цвета, внешний слой изоляции – красного цвета
        • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62
        • Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
        • Резка мягкой проволоки до 4 мм и твердой проволоки до 2 мм
        • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь
        • Обработка поверхности: матовое никелирование