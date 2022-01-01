Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471

Преимущества

Длина 160 мм

Небольшой вес

Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2 мм

Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением

Двухсторонняя диагональная заточка лезвий - чистый рез

Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость

Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

Изолированные бокорезы 160 мм КВТ 60471 позволяют выполнять резание проволоки под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из инструментальной ванадиевой стали. Поверхность обработана матовым никелированием. Двухсторонняя заточка лезвий обеспечивает чистый рез. На рукоятках предусмотрены упоры для пальцев для исключения соскальзывания.