Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
Арт. Х1307103115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Изолированные бокорезы 160 мм КВТ 60471 позволяют выполнять резание проволоки под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из инструментальной ванадиевой стали. Поверхность обработана матовым никелированием. Двухсторонняя заточка лезвий обеспечивает чистый рез. На рукоятках предусмотрены упоры для пальцев для исключения соскальзывания.
Преимущества
- Длина 160 мм
- Небольшой вес
- Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2 мм
- Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий - чистый рез
- Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC