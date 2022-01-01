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Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
1 045 ₽
Бокорезы
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
    Арт. Х1307103115
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
    Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471
      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471

      Бокорезы изолированные КВТ 160мм до 1000В 60471

      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307103115

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолированные бокорезы 160 мм КВТ 60471 позволяют выполнять резание проволоки под напряжением до 1000 В. Рабочая часть изготовлена из инструментальной ванадиевой стали. Поверхность обработана матовым никелированием. Двухсторонняя заточка лезвий обеспечивает чистый рез. На рукоятках предусмотрены упоры для пальцев для исключения соскальзывания.

        Преимущества

        • Длина 160 мм
        • Небольшой вес
        • Подходят для резки мягкой проволоки ø до 4 мм и твердой проволоки ø до 2 мм
        • Упоры на рукоятках препятствуют контакту руки с объектом, находящимся под напряжением
        • Двухсторонняя диагональная заточка лезвий - чистый рез
        • Матовое никелевое покрытие на лезвии - высокая антикоррозийная стойкость
        • Режущие кромки закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC