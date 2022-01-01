Преимущества

Для любых работ по резке

Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения

Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг

Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм

Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения

Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC

Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины

Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм - имеют небольшую длину для выполнения эффективного разрезания пластика и металла. Закалка губок повышает твердость до 64 HRC. Наличие защитного покрытия предохраняет от коррозии и увеличивает срок службы инструмента.