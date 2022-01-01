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Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
2 250 ₽
Бокорезы
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Арт. О00000032809
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
    Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм
      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм

      Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032809

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусачки Milwaukee 48226106, 160мм - имеют небольшую длину для выполнения эффективного разрезания пластика и металла. Закалка губок повышает твердость до 64 HRC. Наличие защитного покрытия предохраняет от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. 

        Преимущества

        • Для любых работ по резке
        • Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
        • Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
        • Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
        • Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
        • Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
        • Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
        • Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы