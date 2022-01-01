Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
Арт. О00000032810
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм - оснащены двухкомпонентными рукоятками, которые не скользят в ладонях. Также преимуществом является наличие поперечных насечек. Имеются ребра на головке для снятия заусениц. Изделие можно использовать в виде гвоздодера для легких операций.
Преимущества
- Для любых работ по резке
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы