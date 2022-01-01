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Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
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Бокорезы
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Арт. О00000032810
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
    Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм
      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм

      Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032810

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кусачки Milwaukee 48226107, 180мм - оснащены двухкомпонентными рукоятками, которые не скользят в ладонях. Также преимуществом является наличие поперечных насечек. Имеются ребра на головке для снятия заусениц. Изделие можно использовать в виде гвоздодера для легких операций.

        Преимущества

        • Для любых работ по резке
        • Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
        • Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
        • Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
        • Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
        • Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
        • Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
        • Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы