Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм

Преимущества

Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С

Режущие кромки закалены для повышения твердости

Для перекусывания проволоки диаметром до 1.4 мм

Химическая полировка - защита от коррозии

Лакированное покрытие

Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента

Торцевые кусачки 150 мм 1/5/50 Энкор 19044 изготовлены из высококачественной стали, термообработанной для увеличения прочности и износостойкости. Широко эксплуатируются при слесарных, строительных работах. Двухкомпонентные рукояти не допускают выскальзывание кусачек из рук, то есть обеспечивают безопасное применение