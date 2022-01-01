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Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
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Бокорезы
    Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
    Арт. Х130733024
    Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
    Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
    Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
      Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
      Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
      Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм

      Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130733024

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевые кусачки 150 мм 1/5/50 Энкор 19044 изготовлены из высококачественной стали, термообработанной для увеличения прочности и износостойкости. Широко эксплуатируются при слесарных, строительных работах. Двухкомпонентные рукояти не допускают выскальзывание кусачек из рук, то есть обеспечивают безопасное применение

        Преимущества

        • Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С
        • Режущие кромки закалены для повышения твердости
        • Для перекусывания проволоки диаметром до 1.4 мм
        • Химическая полировка - защита от коррозии
        • Лакированное покрытие
        • Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента