Кусачки торцевые Энкор 19044, 150мм
Арт. Х130733024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|сталь 45
- Торцевые кусачки 150 мм 1/5/50 Энкор 19044 изготовлены из высококачественной стали, термообработанной для увеличения прочности и износостойкости. Широко эксплуатируются при слесарных, строительных работах. Двухкомпонентные рукояти не допускают выскальзывание кусачек из рук, то есть обеспечивают безопасное применение
Преимущества
- Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С
- Режущие кромки закалены для повышения твердости
- Для перекусывания проволоки диаметром до 1.4 мм
- Химическая полировка - защита от коррозии
- Лакированное покрытие
- Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента