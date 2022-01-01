Бокорезы Зубр Мастер Мини 22169-5_z01, 120мм

Преимущества

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали

Рабочие поверхности инструмента закалены и обладают высокими прочностными характеристиками

Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки

Бокорезы Зубр МАСТЕР Мини 22169-5_z01 - разработаны для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Также инструмент подойдет для выполнения работ в электронике и механике.