Бокорезы Зубр Мастер Мини 22169-5_z01, 120мм
Арт. Ю00000003693
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|120
|
Материал губок
|сталь 55
С этим товаром смотрят
- Бокорезы Зубр МАСТЕР Мини 22169-5_z01 - разработаны для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Также инструмент подойдет для выполнения работ в электронике и механике.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Рабочие поверхности инструмента закалены и обладают высокими прочностными характеристиками
- Обливные маслобензостойкие эргономичные рукоятки