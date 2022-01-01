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Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Арт. О00000032631
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип заклепок
|вытяжные
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Размер заклепок
|3.2 мм, 4 мм, 4.8 мм, 2.4 мм
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- Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 - предназначен для установки алюминиевых, стальных и медных заклепок размером 2.4-4.8 мм. Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм. Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных помещениях. Сменные насадки хранятся в самом инструменте - для удобства пользователя. Встроенный указатель дает возможность визуально контролировать уровень заряда аккумулятора.
Преимущества
- Бесключевой доступ к очистке губок
- Комплектуется 4 сменными наконечниками
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами