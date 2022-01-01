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Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
32 490 ₽
Аккумуляторные заклепочники
  • Персональная скидка
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Арт. О00000032631
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
  • Персональная скидка
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404
Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404

Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404

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32 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032631

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип заклепок
вытяжные
Размер заклепок
3.2 мм, 4 мм, 4.8 мм, 2.4 мм
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 - предназначен для установки алюминиевых, стальных и медных заклепок размером 2.4-4.8 мм. Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм. Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных помещениях. Сменные насадки хранятся в самом инструменте - для удобства пользователя. Встроенный указатель дает возможность визуально контролировать уровень заряда аккумулятора.

    Преимущества

    • Бесключевой доступ к очистке губок
    • Комплектуется 4 сменными наконечниками
    • Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
    • Наконечник удерживает заклепку в любом положении
    • До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
    • Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами