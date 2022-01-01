Преимущества

Бесключевой доступ к очистке губок

Комплектуется 4 сменными наконечниками

Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка

Наконечник удерживает заклепку в любом положении

До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора

Гибкая аккумуляторная система: Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами

Аккумуляторный заклепочник Milwaukee M12 BPRT-0 4933464404 - предназначен для установки алюминиевых, стальных и медных заклепок размером 2.4-4.8 мм. Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм. Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных помещениях. Сменные насадки хранятся в самом инструменте - для удобства пользователя. Встроенный указатель дает возможность визуально контролировать уровень заряда аккумулятора.