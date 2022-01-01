Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
Арт. jonnesway_5491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|620x450x110
- Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H524128S - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- В наборе 128 предметов
- Пластиковый кейс для транспортировки и хранения набора. Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку универсального набора торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм и 1/2"DR 8-32 мм, комбинированных ключей 6-32 мм и отверток Jonnesway S04H524128S
- Тип головок: 6-гранные