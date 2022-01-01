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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
Найти аналог
Наборы ручного инструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Арт. jonnesway_5491
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H524128S, 128 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5491

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		620x450x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H524128S - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.

        Преимущества

        • В наборе 128 предметов
        • Пластиковый кейс для транспортировки и хранения набора. Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку универсального набора торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм и 1/2"DR 8-32 мм, комбинированных ключей 6-32 мм и отверток Jonnesway S04H524128S
        • Тип головок: 6-гранные