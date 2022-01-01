Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
Арт. О00000034626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Длинногубцы 200мм Berger BG BG1165 - специализированное приспособление для выполнения мелких и тонких ремонтных работ с установками под высоким напряжением. Инструмент очень удобен в эксплуатации, не выскальзывает из рук оператора, что дополнительно повышает уровень безопасности.
Преимущества
- Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Износостойкие захватные губки
- Дополнительная закалка губок
- Имеет оптимальные значения по твердости инструмента 52-62 HRC
- Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
- Комфортный и уверенный обхват инструмента