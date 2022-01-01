Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм

Преимущества

Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V

Оксидированное покрытие с полировкой

Износостойкие захватные губки

Дополнительная закалка губок

Имеет оптимальные значения по твердости инструмента 52-62 HRC

Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие

Комфортный и уверенный обхват инструмента

Длинногубцы 200мм Berger BG BG1165 - специализированное приспособление для выполнения мелких и тонких ремонтных работ с установками под высоким напряжением. Инструмент очень удобен в эксплуатации, не выскальзывает из рук оператора, что дополнительно повышает уровень безопасности.