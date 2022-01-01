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Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
860 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
    Арт. О00000034626
    Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
    Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
      Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм
      Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм

      Длинногубцы Berger BG1165, 200 мм

      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034626

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы 200мм Berger BG BG1165 - специализированное приспособление для выполнения мелких и тонких ремонтных работ с установками под высоким напряжением. Инструмент очень удобен в эксплуатации, не выскальзывает из рук оператора, что дополнительно повышает уровень безопасности.

        Преимущества

        • Материал прочная и качественная хромованадиевая сталь CR-V
        • Оксидированное покрытие с полировкой
        • Износостойкие захватные губки
        • Дополнительная закалка губок
        • Имеет оптимальные значения по твердости инструмента 52-62 HRC
        • Эргономичные рукоятки с антискользящими вставками, маслобензостойкие
        • Комфортный и уверенный обхват инструмента