Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Закалённые до 53 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность про самых тяжелых условиях работы.

Рукоятки из диэлектрической пластизоли эффективно защищают при работе с напряжением до 1000 В.

Удлинённые губки позволяют осуществить захват труднодоступных деталей.

Антискользящая поверхность рукояток.

Тонкогубцы STURM 1020-03-3-150 предназначены для ремонтных, электромонтажных работ с материалами, которые находятся по напряжением.