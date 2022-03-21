Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
Арт. Х1307173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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Описание товара:Тонкогубцы STURM 1020-03-3-150 предназначены для ремонтных, электромонтажных работ с материалами, которые находятся по напряжением.
Особенности и преимущества:
- Закалённые до 53 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность про самых тяжелых условиях работы.
- Рукоятки из диэлектрической пластизоли эффективно защищают при работе с напряжением до 1000 В.
- Удлинённые губки позволяют осуществить захват труднодоступных деталей.
- Антискользящая поверхность рукояток.