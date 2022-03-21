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Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
5.0
2
520 ₽
Бокорезы
    Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
    Арт. Х1307173
    5.0
    2
    Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
    Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
    Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
      Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
      Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150
      Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150

      Тонкогубцы с диэлектрическими ручками Sturm 1020-03-3-150

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307173
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Тонкогубцы STURM 1020-03-3-150 предназначены для ремонтных, электромонтажных работ с материалами, которые находятся по напряжением.

        Особенности и преимущества:

        • Закалённые до 53 HRC рабочие кромки сохраняют свою прочность про самых тяжелых условиях работы. 
        • Рукоятки из диэлектрической пластизоли эффективно защищают при работе с напряжением до 1000 В. 
        • Удлинённые губки позволяют осуществить захват труднодоступных деталей. 
        • Антискользящая поверхность рукояток. 