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Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
5.0
3
480 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
    Арт. Х1307336
    5.0
    3
    Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
    Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
    Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
      Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
      Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
      Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)

      Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1307336
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы NICKEL 160 мм MATRIX 17164 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе.

        Преимущества

        • Прямая форма
        • Эргономичные рукоятки
        • Изготовлены из высокопрочной стали
        • Рабочие кромки закалены токами высокой частоты