Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)

Преимущества

Прямая форма

Эргономичные рукоятки

Изготовлены из высокопрочной стали

Рабочие кромки закалены токами высокой частоты

Длинногубцы NICKEL 160 мм MATRIX 17164 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе.