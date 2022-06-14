Длинногубцы Matrix 17164 Nickel (160 мм)
Арт. Х1307336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
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- Длинногубцы NICKEL 160 мм MATRIX 17164 предназначены для широкого спектра монтажных и ремонтных работ. Никелевое покрытие увеличивает износостойкость рабочих поверхностей и препятствует образованию коррозии. Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы удобны в работе.
Преимущества
- Прямая форма
- Эргономичные рукоятки
- Изготовлены из высокопрочной стали
- Рабочие кромки закалены токами высокой частоты