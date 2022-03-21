Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм

Преимущества

Длительный срок использования

Размер 180 мм

Надежность

Износо- и коррозиестойкость

Высокая эффективность

Прямые никелированные длинногубцы 180 мм MATRIX NICKEL 17166 используется в сфере ремонтных и монтажных работ. Инструмент отличается повышенным рабочим ресурсом, так как он изготовлен из прочных и качественных материалов. Все рабочие поверхности имеют защитное никелевое покрытие, что препятствует появлению коррозии. Длинногубцы имеют эргономичные ручки, которые обеспечивают комфорт в работе.