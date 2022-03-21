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Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
    Арт. Х1307337
    5.0
    2
    Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
    Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
      Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
      Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм

      Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прямые никелированные длинногубцы 180 мм MATRIX NICKEL 17166 используется в сфере ремонтных и монтажных работ. Инструмент отличается повышенным рабочим ресурсом, так как он изготовлен из прочных и качественных материалов. Все рабочие поверхности имеют защитное никелевое покрытие, что препятствует появлению коррозии. Длинногубцы имеют эргономичные ручки, которые обеспечивают комфорт в работе.

        Преимущества

        • Длительный срок использования
        • Размер 180 мм
        • Надежность
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Высокая эффективность