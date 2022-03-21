Длинногубцы прямые Matrix Nickel 17166, 180 мм
Арт. Х1307337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Прямые никелированные длинногубцы 180 мм MATRIX NICKEL 17166 используется в сфере ремонтных и монтажных работ. Инструмент отличается повышенным рабочим ресурсом, так как он изготовлен из прочных и качественных материалов. Все рабочие поверхности имеют защитное никелевое покрытие, что препятствует появлению коррозии. Длинногубцы имеют эргономичные ручки, которые обеспечивают комфорт в работе.
Преимущества
- Длительный срок использования
- Размер 180 мм
- Надежность
- Износо- и коррозиестойкость
- Высокая эффективность