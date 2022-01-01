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Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
2 500 ₽
Наборы шарнирно-губцевого инструмента
    Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
    Арт. О00000034643
    Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
    Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
    Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
      Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
      Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
      Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета

      Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета

      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034643

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов в наборе
      		3
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор шарнирно-губцевого инструмента 3 предмета Berger BG BG1295 используется для зажима, удержания, перекусывания проволок, лески, кабелей и т.д.

        Преимущества

        • Захватные части выполнены из хромованадиевой стали, поэтому обладают повышенной прочностью. Твердость рабочей части инструментов - 52-62 HRC
        • Рукоятки выполнены из двух материалов, не скользят и обеспечивают продолжительную работу без усталости