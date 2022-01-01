Набор шарнирно-губцевого инструмента Berger BG1295, 3 предмета
Арт. О00000034643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов в наборе
|3
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Набор шарнирно-губцевого инструмента 3 предмета Berger BG BG1295 используется для зажима, удержания, перекусывания проволок, лески, кабелей и т.д.
Преимущества
- Захватные части выполнены из хромованадиевой стали, поэтому обладают повышенной прочностью. Твердость рабочей части инструментов - 52-62 HRC
- Рукоятки выполнены из двух материалов, не скользят и обеспечивают продолжительную работу без усталости