Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)

Преимущества

Пистолет изготовлен из ударопрочного пластика, очень надежен в эксплуатации

Удобная ручка и регулировочный винт скорости подачи пены

Пистолет для монтажной пены с металлическим адаптером "Fomeron Fort" 590223 простой и удобный в обращении инструмент, который используется для заполнения пустот, щелей и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д.