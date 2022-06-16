Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)
Арт. О00000009271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены с металлическим адаптером "Fomeron Fort" 590223 простой и удобный в обращении инструмент, который используется для заполнения пустот, щелей и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д.
Преимущества
- Пистолет изготовлен из ударопрочного пластика, очень надежен в эксплуатации
- Удобная ручка и регулировочный винт скорости подачи пены