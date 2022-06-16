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Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)
    Арт. О00000009271
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)

      Пистолет для монтажной пены Fomeron Fort 590223 (металлический адаптер)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fomeron
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены с металлическим адаптером "Fomeron Fort" 590223 простой и удобный в обращении инструмент, который используется для заполнения пустот, щелей и отверстий при монтаже дверей, окон и т.д. 

        Преимущества

        • Пистолет изготовлен из ударопрочного пластика, очень надежен в эксплуатации
        • Удобная ручка и регулировочный винт скорости подачи пены