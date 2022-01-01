Преимущества

Ствол изготовлен из полированной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям

Для удобного использования предусмотрена полипропиленовая ручка

Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S. Используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для работы в труднодоступных местах.