Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
Арт. О00000034457
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|полипропилен
- Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S. Используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Ствол изготовлен из полированной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям
- Для удобного использования предусмотрена полипропиленовая ручка