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Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
    Арт. О00000034457
    Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
    Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
      Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S
      Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S

      Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034457

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000002S. Используется для нанесения монтажной пены при установке дверей, окон и других строительных конструкций. Подойдет для работы в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Ствол изготовлен из полированной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям
        • Для удобного использования предусмотрена полипропиленовая ручка