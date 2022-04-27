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Насадка д/мультитул DeWalt 20713
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Насадка д/мультитул DeWalt 20713
    Арт. X13171233
    5.0
    2
    Насадка д/мультитул DeWalt 20713

      Насадка д/мультитул DeWalt 20713

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор насадок DT 20713 DeWalt используется совместно с многофункциональным инструментом для работ по дереву и дереву с гвоздями.

        Комплектация набора:

        • полотно пильное погружное DT 20701 для дерева с гвоздями (30х43 мм);
        • полотно пильное погружное DT 20704 для быстрого реза по дереву (30х43 мм);
        • полотно пильное погружное DT 20706 для реза по дереву (10х43 мм).