Насадка д/мультитул DeWalt 20713
Арт. X13171233
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|насадка для МФИ
|
Назначение по материалу
|дерево
Набор насадок DT 20713 DeWalt используется совместно с многофункциональным инструментом для работ по дереву и дереву с гвоздями.
Комплектация набора:
- полотно пильное погружное DT 20701 для дерева с гвоздями (30х43 мм);
- полотно пильное погружное DT 20704 для быстрого реза по дереву (30х43 мм);
- полотно пильное погружное DT 20706 для реза по дереву (10х43 мм).