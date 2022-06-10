Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01

Преимущества

Данный аккумулятор имеет индикатор уровня заряда, что позволяет отслеживать степень разряда

Не имеет эффекта памяти, можно хранить при любом уровне разряда и использовать в любую погоду

Аккумулятор компактный 36 В, 2.6 А.ч, Li-Ion Husqvarna BLi100 9670918-01 подходит для садовой аккумуляторной техники Husqvarna. Отличается продолжительной работой на одной зарядке.