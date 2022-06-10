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Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
5.0
2
14 590 ₽
15 990 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
    Арт. О00000004981
    5.0
    2
    Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
    Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
      Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01

      Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01

      • -1 400 ₽
      14 590 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004981
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Совместимость
      		Husqvarna
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -1 400 ₽
      14 590 ₽
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор компактный 36 В, 2.6 А.ч, Li-Ion Husqvarna BLi100 9670918-01 подходит для садовой аккумуляторной техники Husqvarna. Отличается продолжительной работой на одной зарядке.

        Преимущества

        • Данный аккумулятор имеет индикатор уровня заряда, что позволяет отслеживать степень разряда
        • Не имеет эффекта памяти, можно хранить при любом уровне разряда и использовать в любую погоду