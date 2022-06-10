Аккумулятор Husqvarna BLi100 9670918-01
Арт. О00000004981
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Совместимость
|Husqvarna
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор компактный 36 В, 2.6 А.ч, Li-Ion Husqvarna BLi100 9670918-01 подходит для садовой аккумуляторной техники Husqvarna. Отличается продолжительной работой на одной зарядке.
Преимущества
- Данный аккумулятор имеет индикатор уровня заряда, что позволяет отслеживать степень разряда
- Не имеет эффекта памяти, можно хранить при любом уровне разряда и использовать в любую погоду