Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
5.0
2
1 500 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Арт. О00000013151
    5.0
    2
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт

      Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Счетчик воды Бетар СГВ-15
      1 090 ₽
      1 130 ₽
      4.2
      Счетчик воды Бетар СГВ-15
      • -40 ₽
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12226, SL8x150 мм
      113 ₽
      5.0
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12226, SL8x150 мм
      Кисть круглая Лакра №16 0100116
      120 ₽
      5.0
      Кисть круглая Лакра №16 0100116
      Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
      40 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101010 1", белый, 25 мм
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      50 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101015 1.5", белый, 38 мм
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Насадка-миксер для красок и штукатурных смесей Вихрь (400x80 мм, оцинкованная)
      420 ₽
      5.0
      Насадка-миксер для красок и штукатурных смесей Вихрь (400x80 мм, оцинкованная)
      Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
      530 ₽
      Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ударная дрель- электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Помимо сверления дрель может быть использована для заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.

        Преимущества

        • Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
        • При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
        • Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
        • Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
        • Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
        • Высококачественный пластик
        • Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше