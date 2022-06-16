Дрель ударная Вихрь ДУ-500 72/8/7, 500 Вт
Арт. О00000013151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Преимущества
- Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
- При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
- Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
- Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
- Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
- Высококачественный пластик
- Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше