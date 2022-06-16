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Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
    Арт. О00000013697
    5.0
    2
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
    Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт
      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт

      Дрель ударная Ресанта ДУ-15/680, 680 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013697
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ.

        Преимущества

        • Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
        • При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
        • Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
        • Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
        • Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
        • Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки