Преимущества

Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания.

При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал.

Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу.

Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы.

Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки.

Ключевой патрон для надежной фиксации оснастки

Ударная дрель - электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Оснащена ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.